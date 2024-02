El drama de una ex Gran Hermano 2022, tras sufrir una estafa: "Desapareció toda la plata que tenía"

viernes, 23 de febrero de 2024 14:20

Martina Stewart Usher participó en la pasada edición de Gran Hermano y, a diferencia de muchos, no buscó continuar en la televisión, sino que intentó usar el dinero que ganó en el programa para invertirlo y generar aún más.

Pero resultó estafada y decidió contarlo públicamente para prevenir a las personas: "Fuimos estafados hace un tiempo con mi novio y te voy a contar todo, sobre todo el nombre de la persona que nos estafó. El pibe que nos hizo esto se llama Nihuel y vive en Pilar. Él tiene un broker, es una persona que te presta cuentas para que clientes nuestros que tenemos nos paguen y ellos nos pasan la plata y se quedan con un porcentaje”.

“Este pibe nos dijo que hubo un problema con la cuenta y de la nada desapareció toda la plata que nos tenía que girar. Fuimos estafados. Después hablamos con otras personas que lo conocen y también estafó a otras personas. En comparación a lo que ha estafado a otras personas a nosotros no nos sacó nada. 50 mil dólares a uno, a otro una moto de agua y 20 mil dólares”, reveló Martina.

“Así que bueno, necesitamos de buena forma comunicarnos con él y él nos dijo que nos iba a denunciar por ensuciarlo en redes sociales. Todavía no nos pagó ni nos mandó la plata. Se manejaba así pero nadie nos informó y no se hizo esta concientización social. Parece que este pibe tiene un modus operandi para estafar", agregó la ex Gran Hermano, en declaraciones radiales.

"Vos confiás en la gente y buscamos personas para que trabajen con nosotros, por un lado buena onda generar puestos de trabajo pero hay gente mala también. Un montón de gente me está diciendo que este pibe también los estafó", finalizó Martina, muy enojada por la situación que está atravesando.