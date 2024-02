Confirmaron a Destin Daniel Cretton como director de Neruto, la película

viernes, 23 de febrero de 2024 22:57

Los fans de Naruto están felices porque no sólo se ha confirmado la producción de una película live-action del popular anime y manga sino que también se eligió a quien será el escritor y director de la misma: Destin Daniel Cretton. Así lo confirmó el portal The Hollywood Reporter desde donde destacaron que

Lionsgate, la compañía responsable de éxitos como "Los Juegos del Hambre" y "John Wick", será la encargada de llevar a Naruto al mundo real. Tasha Huo, guionista de "The Witcher: Blood Origin", se encuentra trabajando en el guión de la película. Se espera que la película llegue a los cines entre 2026 y 2027.

Según la prensa internacional, Cretton tiene la bendición de Kishimoto, algo que le fue otorgado después de una visita a Tokio.

"Cuando me enteré del apego de Destin, fue justo después de ver una exitosa película de acción suya, y pensé que sería el director perfecto para Naruto ", dijo Kishimoto en un comunicado a lo que agregó: “Después de disfrutar de sus otras películas y comprender que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas, me convencí de que no hay otro director para Naturo. Cuando conocí a Destin, también descubrí que era un director de mente abierta que estaba dispuesto a aceptar mis aportaciones y sentía firmemente que podríamos cooperar juntos en el proceso de producción”.

Por su parte, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, expresó: “Este clásico del manga es amado por millones de fanáticos en todo el mundo, y Destin ha brindado una visión para la película que creemos que entusiasmará a esa enorme base de fanáticos, así como a aquellos que son nuevos. él. Avi y yo hemos tenido el placer de trabajar juntos antes y sé que a medida que colaboramos con Destin y el equipo en Naruto , estamos en manos extraordinarias”.

Cretton, que cuenta entre sus créditos con la ganadora del premio Short Term 12 y Just Mercy , actualmente está desarrollando una secuela de Shang-Chi . Su última dirección dirigió varios episodios de American Born Chinese , la adaptación de Disney+ de la novela gráfica de Gene Luen Yang de la que también fue productor ejecutivo.

¿Qué podemos esperar de la película?

Es probable que la película se centre en la historia original de Naruto, desde su infancia como un huérfano marginado hasta su ascenso a Hokage.

Los fans esperan con ansias ver a personajes icónicos como Sasuke, Sakura, Kakashi, Itachi y Madara en la gran pantalla.

La película de Naruto tiene el potencial de ser un gran éxito, no solo para los fans del anime y manga, sino también para el público general.