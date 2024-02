Volvió Agostina a Gran Hermano y confesó una incómoda situación que le tocó pasar

jueves, 22 de febrero de 2024 00:55

Finalmente, y tras 24 horas aislada, volvió Agostina a estar con sus compañeros en Gran Hermano. La mujer policía había atendido el teléfono y la voz del "grande" le anunció el pasado martes que debía abandonar el lugar, que quedaba expulsada.

Sin embargo todo fue parte de una maniobra del juego y la participante fue trasladada con la máxima cautela al zoom de la casa. Allí quedó encerrada, y alejada de todos. Pero lejos de un castigo, fue un "premio" que le permitirá generar nuevas estrategias para competir. Es que estuvo siguiendo a sus compañeros por la televisión, las 24 horas, y eso significó que pudo escuchar y ver a todos, incluso cuando estaban en privado.

"Los vi 24/7", fue lo primero que le dijo a sus compañeros mientras ellos en medio de gritos de euforia y alegría. A pocos metros, Furia siguió atenta cada palabra pero con confusión y analizando las palabras. "Comí, no saben. Me esperaron con picadas y Rogel. Todo", contó para luego largar una pequeña mentira: "Me preguntaron. ¿Qué elegís? ¿24 horas de películas, la que vos quieras, o ver a tus compañeros?".

Vale destacar que desde un principio Santiago del Moro le adelantó que iba a tener la pantalla abierta durante su encierro para ver a sus compañeros sin que ellos lo supieran. Luego de pasar en limpio cómo vio a cada uno y explicar que siguió atentamente sus palabras, participó del juego para conseguir una casa de viviendas Roca. Sin embargo la competencia quedó en stand by hasta este jueves que será la definición.

El final del programa de este miércoles, los chicos disfrutaron de una cena con todo lo que le quedó de la noche anterior a Agostina. Y ese momento fue el ideal para seguir hablando de lo que ella vio el tiempo que estuvo aislada.

"La pasé tan bien, había tanto para comer", señaló Agostina quien confesó luego una situación incómoda que le tocó atravesar mientras estaba aislada y sin su valija: "Encima de los nervios que me agarré ayer, porque realmente me agarré angustiada. Me vino, boluda. De los nervios que me agarré".

Como forma paralela a lo que a ella le ocurrió, los compañeros le revelaron que lo mismo le pasó a Furia: quedó indispuesta justo la misma noche.