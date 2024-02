Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 22 de febrero de 2024 00:00

Momentos de mucha desesperación se vivirán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela sufrió la pérdida de un personaje esta semana de manera trágica pero la desgracia seguirá presente para cobrarse otra vida.

En el capítulo de este jueves, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) le recriminará a Ayla (Asli Mavitan Balkas) haber matado a la madre verdadera de Berk (Recep Usta). Si bien todo fue un accidente, porque aquella mujer cayó al piso y golpeó su cabeza contra un bloque, ahora el remordimiento forma parte de la vida de Ayla.

"Sengül por favor deja de comportarte así conmigo, ya me siento como basura. Serpil olvidó su bolso aquí, también su teléfono. ¿Qué tal si alguien llama?, ¿Qué haré si lo rastrean?, ¿Qué voy a hacer si me encuentran?", preguntará Ayla a lo que luego subrayará: "Te juro que yo no la maté. Ya te lo dije muchas veces, ¿por qué no me crees?".

Ayle le explicará que cuando hubo empujones con la madre verdadera de Berk no fue con la intención de matarla. "Lo que pasó fue un accidente, es todo, lo juro. Tienes que confiar en mí, no sería capaz de hacer algo así. Escucha, Sengül, nada hubiera pasado si no hubieras buscado y traído a esa mujer hasta mi casa, ¿entiendes? Y todas estaríamos en paz ahora. ¡Acéptalo! ¡Eres tan culpable de todo esto como yo! ¡No te comportes como si fueras inocente!", explicará.

Es por ello que Sengül le dirá que haga algo por Elif (Dilara Sümbül), la hija de esa mujer, que quedó sóla, sin nadie en el mundo. "En lugar de preocuparte por ti solamente, piensa en su hija. La dejaste sin su madre. ¿Qué es lo que hará? Quedó huérfana", agregará.

Por otro lado, momentos muy dramáticos se vivirán en la casa de los hermanos Eren. Es que después de que Zehra (Ilayda Sezgin) confesara que se dejó el dinero por miedo a que les hagan daño a Bahar y Tolga, los mafiosos ingresarán con armas al lugar. Allí, sin mediar palabras, les dispararán a sangre fría a todos.

Segundos antes, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) salió de la casa y logró salvarse de la posible masacre. Ella será quien inmediatamente llame al servicio de emergencia para pedir ayuda. Las ambulancias trasladarán a Ömer (Yigit Koçak), Süsen (Lizge Cömert), Aybike (Melis Minkari), Ogulcan (Turhan Cihan Simsek), Tolga (Berk Ali Çatal) y la misma Zehra recibirán disparos de las armas de fuego que los dejarán en grave estado pero uno no logrará sobrevivir.