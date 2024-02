Marcos Ginocchio fue a rendir a la universidad y fue sensación

jueves, 22 de febrero de 2024 15:26

Marcos Ginocchio revolucionó la universidad salteña en la que cursó Abogacía. Y es que "el Primo" fue a rendir un final de la carrera y recibió el cariño de los profesores y alumnos.

"Miren quien vino a rendir hoy", compartió Alfonsina, a quien en la red social X reconocieron como profesora. Los mensajes de buenos augurios se multiplicaron para Marcos, que es estudiante avanzado. El joven siempre tuvo en claro que quería terminar su carrera, aunque hizo una pausa para entrar a "Gran Hermano", reality que ganó en su regreso en el 2023. Tras ello, se dedicó al modelaje y es cara de varias marcas, gracias a ser parte de la conocida agencia Multitalent.

Es más, en el reality contó sobre su carrera e impactó. "En la carrera (Abogacía), estaba adelantado. En cuarto año ya había terminado materias de quinto", dijo Marcos ante la cara de asombro de Romina Uhrig que deslizó un "¡Dale!". El Primo siguió: "el último año tenía menos materias que hacer de quinto porque ya las había hecho un año antes. Lo hice porque no eran correlativas y me pude inscribir. Las rendí libres".

Miren quien vino a rendir hoy pic.twitter.com/zUXlwBZEM6 — Alfonsina (@DiazAlfonsina) February 21, 2024

Resolviendo las dudas de Romina sobre cómo se organizó, dijo: "tenés pocos créditos para rendir libre: sólo 9 en toda la carrera y si adelantás una y te va bien, que es difícil porque es mucho más difícil rendir libre; esas yo justo las aprobé. Las estudié solo". A lo que la exdiputada aseveró: "es una locura. Superdotado el Primo".

"Estaba chocho porque sabía que ya no me queda nada (para terminar la carrera). En Primero, Segundo y Tercero en las materias que son Derecho Civil, Obligaciones y Contratos, me saqué 10, 9 y 10", contó. Romina no salía de su sorpresa: "¡Qué hijo de put*! Sos un bocho, no, no, no".

Marcos explicó que le resultaba fácil estudiar porque "me gustaba tanto que leía y leía y lo entendía. Se me quedaba".

¿Faltará poco para tener al abogado Ginocchio?