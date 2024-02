Detuvieron a la hermanastra de "La Mole" Moli, acusada de liderar una banda narco

jueves, 22 de febrero de 2024 19:55

La hermanastra del ex boxeador Fabio "La Mole" Moli, Roxana Almandoz, de 40 años, fue detenida en Córdoba, acusada de liderar una banda narco.

Tras una larga investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia de Córdoba detuvo a la mujer y también a su marido y su hijo, acusados de vender drogas en diversas localidades del departamento Río Segundo y ciudad de Córdoba.

Junto con los familiares del ex boxeador, en seis allanamientos diferentes detuvieron a otras cuatro personas, que integrarían la banda delictiva. Pero además incautaron 375 dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa, un vehículo, dos motocicletas, una réplica de arma de fuego, municiones y $1.837.000.

El Ministerio Público Fiscal cordobés informó que la investigación duró más de un año y destacó que pudieron dar con los puntos de venta de estupefacientes.

No solo la hermanastra del ex boxeador tiene problemas con la Justicia, Fabio Moli fue condenado a dos años y dos meses de prisión cuando lo encontraron culpable del delito de coacción agravada contra su ex mujer, Marta Galiano.