Videos: los detalles que pasaron desapercibidos de la expulsión de Agostina de GH

En la noche de este martes, Gran Hermano vivió un gran giro a través de la pantalla de Telefe. Es que el reality transitó una de sus veladas más intensas cuando el teléfono rojo sonó una vez más y un participante quedó expulsado de la casa.

En esta ocasión fue Agostina la que corrió a atender el teléfono y "Big brother" le comunicó que debía abandonar la casa en ese mismo instante. De inmediato todos quedaron en shock y estupefactos por el hecho sin poder creer que lo que habían escuchado fuera real. Agostina salió de la casa sin poder armar sus valijas, recorrió el pasillo final y se despidió de sus compañeros.

Sol Perez y Julieta Poggio diciendo que NADIE QUEDÓ DOLIDO POR LA SALIDA DE AGOSTINA...y si, si la otra es re insoportable. #GranHermano

Adentro, todos quedaron totalmente inmóviles y atentos a que si la participante volvía a ingresar o no, algunos descreyendo que si se trataba de una expulsión real o no. Sin embargo, claro que no era una expulsión real, Agostina fue llevada por afuera de la casa al SUM, volvió a ingresar y allí Santiago del Moro le comunicó su real beneficio. La joven podrá pasar hasta el día de mañana disfrutando de mucha comida, películas y como si eso fuera poco, espiando la casa tal cual hubiese salido.

Agostina atendió el teléfono rojo y está expulsada de la casa uD83EuDD2F



Agostina atendió el teléfono rojo y está expulsada de la casa

Sin dudas la policía contará con un gran beneficio a su favor y será ver cómo piensan y sienten sus compañeros respecto de ella sin saber que está adentro de la casa. En estas horas ella deberá estar totalmente sin hacer sonidos disfrutando de ágape que le preparó Gran Hermano y viendo las estrategias de cada uno de ellos para después usarlas a su favor.

Cuando fue llevada al SUM, Agostina estaba con los ojos tapados y sin saber dónde estaba, sin embargo, cuando Santiago del Moro le habló y ella se destapó los ojos, se pudo ver las lágrimas en su rostro por la desesperación y la tristeza de creer que había abandonado la casa. En ese momento y sin entender nada, se dio cuenta de dónde estaba y escuchó atenta las palabras del conductor del reality.

La casa está en shock y nadie entiende por qué quedó expulsada Agostina uD83DuDE30



La casa está en shock y nadie entiende por qué quedó expulsada Agostina

Una vez que supo el gran beneficio que tenía a su favor, su cara explotó de alegría e inmediatamente comenzó a recorrer el lugar sabiendo la comida que tenía y de todo lo que podía disfrutar.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que le pidió a Gran Hermano si podía seguir espiando la casa y se sentó atenta con un mate recién hecho cerca del televisor a escuchar las conversaciones de sus compañeros. En tanto que en el living, todos siguieron sin poder creer que Agostina haya sido eliminada realmente y mucho menos, sin imaginar que los está viendo.

uD83EuDD2F @santiagodelmoro habla con Agostina y le cuenta el juego al que accedió al atender el teléfono.



@santiagodelmoro habla con Agostina y le cuenta el juego al que accedió al atender el teléfono.

Después de mucho tiempo, esta fue una de las pruebas más impactantes en el reality que no terminó en la noche del martes, sino que continuará el miércoles cuando los jugadores sigan para competir por la casa de Viviendas Roca y Agostina finalmente regrese con mucha información.