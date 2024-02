Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 21 de febrero de 2024 00:00

Una muerte sacudió este martes en Todo por mi hogar y se viene otro desenlace fatal en la ficción. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, avanza en la Tercera Temporada con situaciones extremas y hechos que harán llorar a la audiencia.

En el capítulo de este miércoles, Elif (Dilara Sümbül) no soportará el dolor de que su madre haya muerto y Sengül (Fadik Sevin Atasoy) no entenderá bien qué ocurrió. "¿Por qué lloras?. ¿Pasa algo?. ¿Tienes algún problema?", preguntará desconcertada la madre de los chicos Eren.

"La señora Serpil se... se murió. Hace unos días", le dirá una amiga de Elif generando una batería de preguntas porque no entiende cómo si se fue viva de la casa de Ayla (Asli Mavitan Balkas), terminó con ese desenlace.

Más tarde, Sengül le reclamará a Ayla por haber matado a la madre verdadera de Berk (Recep Usta). "Murió al instante Sengül, estaba frente a mí y no pude hacer nada para ayudarla. Te lo juro. Murió frente a mis ojos, pero no soy una asesina. No tuve la culpa", señalará Ayla.

"¿Que no eres culpable? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decir eso y está muerta por ti?", le recriminará Sengül pero la mujer le pedirá que no la llame homicida porque no siente que sea así: "Te recuerdo que fuiste tú quien trajo a esa mujer a mi casa. Lo que sucedió no habría pasado si no te hubieras entrometido en cosas que no te incumben en primer lugar. Nos hubiéramos evitado esta situación si hubieras sido más prudente. No me hables como si no tuvieras alguna responsabilidad. Tú tienes la misma culpa que yo. Y no te atrevas a pensar que eres inocente".

Por otro lado, Zehra (Ilayda Sezgin) le confesará a los chicos Eren que ella se dejó el dinero que no le correspondía sin medir las consecuencias. "Les juro que de haber sabido que esto pasaría...", comenzará expresando la chica con lágrimas en los ojos. Sin embargo los chicos Eren le pedirán reflexión por lo que hizo.

"Zehra no solamente te fuiste de aquí. No sabías que habría problemas por el dinero. Te lo pregunté muchas veces, ¿lo recuerdas? ¿Y qué hiciste? ¡Mentiste!", se enojará Asiye (Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) a lo que la chica aclarará: "Tuve que hacerlo. Bahar y Tolga corrían peligro si no lo hacía. Tenía mucho miedo de que los lastimaran. Sé que actué mal y que me equivoqué, pero les prometo que no sabía que les ocasionaría problemas. Por favor, perdónenme", reflexionará la chica.