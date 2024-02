"Por eso soy de porcelana": Sofía Clerici confesó que toma sangre

miércoles, 21 de febrero de 2024 13:23

Sofía Clerici se hizo conocida años atrás al aparecer en los medios como "Miss Tattoo" y por animarse a posar con poca ropa para las revistas, además de brindar declaraciones explosivas. En 2023, volvió a aparecer su nombre cuando hizo varios posteos en sus redes sociales para mostrar su romance con Martín Insaurralde, disfrutando de lujos en Europa.

Todo llevó a que se investigara de dónde habían sacado el dinero para los viajes, las joyas y carteras y hasta la modelo sufrió un allanamiento en su vivienda. Sin embargo, ella continuó con su empresa de lencería y optó por no ocultarse.

Ahora volvió a sorprender con picantes declaraciones en sus redes sociales cuando le preguntaron qué era lo que estaba tomando al notar que tenía un trago de color rojo. Entonces Clerici contó que estaba tomando su sangre. “Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí”, explicó.

Como muchos seguidores no le creyeron, siguió dando detalles sobre esta particular práctica. “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera o freezer de sangre y me tomo un cuarto o medio tubo por semana”, afirmó.

Luego contó cómo la toma: “A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas, en este caso lo hice con frutos rojos... Por eso soy una muñeca de porcelana. Sí, y no soy del montón”.

Al notar que crecía el interés de sus seguidores por saber más sobre esta práctica, entonces propuso ir a contarlo a la televisión: “¡Se pasan! Todos quieren mi secreto, no puedo responder tantos. Bueno, voy a pensar seriamente la idea de ir a la televisión a contarlo, ya que no paran”.