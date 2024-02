Video: Furia hizo pis delante de sus compañeros, en medio de la prueba por la casa

martes, 20 de febrero de 2024 19:55

Esta tarde, los participantes de Gran Hermano, excepto Rosina, participaron por la prueba de la casa de Viviendas Roca y Juliana "Furia" protagonizó un insólito momento.

El hecho se dio cuando todos estaban atados a una pequeña casa en la arena de la mansión y la concursante no aguantó las ganas de hacer pis. Sin dudarlo, decidió orinar delante de sus compañeros y todos quedaron estupefactos por su actitud.

Juliana les explicó que por las horas que llevaban participando no podía aguantar más, y si bien ella se rió, a los demás no les causó gracia. Muchos menos a Agostina, su ex amiga con quien protagonizó un tenso cruce y se mostró molesta por la actitud de la concursante.

Furia NO AGUANTÓ, HIZO PIS, y lo tiró arriba de la casa de Viviendas Roca ajjajajajaja #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/ziP4jJ3lz8 — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 20, 2024

Posteriormente, la instructora de gimnasia decidió cambiarse de ropa y colocar la prensa con su pis en el techo de la casa simbólica que buscaba ganar.