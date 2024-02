Gran Hermano: hubo sanción a Rosina por hablar en Congelados

martes, 20 de febrero de 2024 00:00

El "Congelados" de Gran Hermano tuvo su segundo "round" con el ingreso de la mamá de Rosina y la novia de Federico "Manzana" Farías. El fandom siguió atento el programa y reclamó un detalle importante.

Es que Rosina le dijo "mágica" a su mamá cuando se despedía, en la cuenta regresiva que hacía "Gran Hermano". Se refería a u gata. La joven se emocionó con la visita de Fabiana, que viajó desde Uruguay para estar en la casa. Tras recorrerla y dejarle golosinas de regalo, mimó a la joven a la que le pidió que disfrutara de la casa y de sus compañeros. "Era tu sueño", dijo.

Rosina se movió bastante durante el ingreso de su madre y también le habló antes de irse.#GranHermano pic.twitter.com/HoKoxICYLO — TRONK (@TronkOficial) February 20, 2024

Los seguidores pidieron en la red social X que "sancionen" a la uruguaya por hablar y otros, resaltaron que varios participantes no cumplieron la consigna. Uno de los motivos, que tampoco pasó inadvertido y Santiago del Moro lo mencionó, tuvo que ver con los mosquitos. La zona de la casa sufrió la invasión de mosquitos y los participantes "lucharon" contra las picadas durante el desafío.

Finalmente hubo sanción de Big. "Las reglas del Congelados son claras: no se puede reaccionar y no se puede hablar. Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por una mascota. Esto significa sanción". Y le dijo: "Mañana no podrás participar de la prueba del líder ni del desafío por la casa".

La joven se entristeció y la consolaron sus compañeros que le dijeron que se quedara con lo bueno: "pudo ser peor", le resaltaron.