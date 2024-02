Wanda Nara: "No siempre estoy bien", la dura confesión sobre su estado anímico tras la leucemia

viernes, 2 de febrero de 2024 00:00

A casi tres meses de confirmar su diagnóstico de leucemia, Wanda Nara reapareció en público y habló con total sinceridad sobre cómo transita la enfermedad y cómo afectó su estado anímico.

"Estoy bien, siguiendo las indicaciones de mi médico. Controlada y cuidándome", dijo la empresaria en diálogo con LAM (América), al ser consultada sobre su estado de salud.

Sin embargo, la mediática fue honesta al admitir que no siempre está bien anímicamente. "No sé, yo soy una persona que siempre vive todo al máximo", reflexionó. "Pero nadie está siempre bien, creo y yo tampoco. Soy humana".

Nara reveló que la noticia de la leucemia la golpeó duro, pero que se vio obligada a ser fuerte para contener a su familia. "Ese momento fue difícil", reconoció. "La verdad es que fue difícil porque la familia es a veces la que más sufre. Incluso más que la persona que está enferma. Y me tocó contenerlos porque, como cuento siempre, soy la fuerte de la familia, la que los tira para adelante y me puse una coraza y les demostré que estaba bien".

Consultada sobre si tiene altibajos, la empresaria fue contundente: "Cuando estoy mal, obviamente no voy a hacer una historia de Instagram o un posteo. Me guardo para mí y para mi familia y cuando estoy bien trato de mostrarme bien porque todo el mundo tiene problemas y no es necesario mostrarse así".

Con esta fuerte confesión, Wanda Nara deja en claro que, más allá de su imagen pública, es una persona que también enfrenta momentos difíciles y que la enfermedad la ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la familia y el cuidado personal.