Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 19 de febrero de 2024 00:00

Momentos desesperantes atraviesan a Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La muerte acecha más que nunca a sus personajes y los lleva a situaciones al límite.

En el capítulo de este martes, Tolga (Berk Ali Çatal) querrá saber qué esconde Zehra (Ilayda Sezgin) y cómo fue que llegó a sus manos ese bolso con tanto dinero. Pero lejos de responder, ella armará las valijas y le pedirá a él que huya con ella. "Dime primero de dónde salió ese dinero porque estoy seguro que no es tuyo", le increpará él. Sin embargo ella, reticente, se negará a decir la verdad.

El verdadero problema llegará cuando los dueños de ese dinero busquen a la chica en la casa. Allí estará Tolga con Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) y Doruk (Onur Seyit Yaran), los que serán apuntados con las armas y amenazados de muerte si no aparece la joven.

"Escucha, esto no es un juego. Dinos adónde se fue", lanzará uno de los hombres contra Asiye pero Doruk reaccionará para protegerla. A raíz de eso recibirá una herida en el pecho producida con una cuchilla. "¿Qué es lo que no entienden?. Ya comprobaron que ella no está aquí", agregará Tolga para pedirles que se vayan.

A raíz de esto entrarán a defenderse a fuerza de puño pero con el uso de las armas, los malechores se llevarán a Doruk y a Asiye secuestrados. A partir de esto, Tolga buscará a Ömer (Yigit Koçak) desesperado para contarle lo ocurrido con su hermana y su cuñado.

Luego llamará a Akif (Celil Nalçakan) para pedirle ayuda. "Esta sí que es una gran sorpresa. Si me llamas para una aventura, déjame decirte que estoy listo. Mi vida es muy aburrida últimamente. Necesito intrigas o algunos problemas. Tengo ganas de acción, la verdad. Me gusta que hayas llamado", expresará Akif con ironía.

Ante esto, Tolga confesará: "Secuestraron a Doruk... Unos hombres, señor, aquí. Pero no sé quiénes son, se lo juro. Miren, se llevaron a los dos. Eso es todo lo que sé". Al escucharlo, Akif no dudará en buscar su arma y salir a socorrer la situación. "Voy para allá ahora mismo. Si esos idiotas le tocan un cabello a mi hijo, se van a arrepentir de haber nacido. Mataré a quien se atreva a lastimarlo. No dejaré que le hagan daño a mi familia. Les mostraré lo equivocados que están. Me las pagarán", apuntará.

Por otro lado, Ayla (Asli Mavitan Balkas) entra en un momento de mucha desesperación ante la posibilidad de haberle provocado la muerte a la mamá de Berk (Recep Usta). Entre lágrimas y angustia, el hijo querrá saber qué esconde su madre y por qué está en amistad con Sengül (Fadik Sevin Atasoy). "¿En qué momento la señora Sengül y tú se volvieron amigas?. La verdad me sorprendió que ella estuviera aquí. ¿Me lo puedes explicar, mamá?", lanzará el joven.

"También estoy sorprendida, hijo. Pero, ella llegó, le ofrecí café y conversamos un momento", justificará la mujer para evitar que su hijo pueda develar el verdadero secreto.

Más tarde, Ayla tomará el teléfono de la madre de Berk y verá que allí tiene una foto con una chica. "¿Qué hice? ¡No es posible! ¡Esto es muy grave! ¿Qué voy a hacer?", señalará la mujer a lo que agregará: "¡No! ¡Ella debe ser su hermana! ¡Ay, no puede ser! ¡Dejé a esta chica sin su madre! ¡Ay, no! ¿Qué fue lo que hice?".