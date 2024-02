"No lo conozco": Lizy Tagliani cruzó a su expareja Leo Alturria

lunes, 19 de febrero de 2024 22:43

Lizy Tagliani y Leo Alturria tuvieron una mediática relación que terminó de manera abrupta por una infidelidad. La conductora y actriz rehizo su vida y se casó con el mendocino Sebastián Nebot con quien tiene un proyecto de familia. Sin embargo, el pasado regresó y el cordobés hizo declaraciones picantes.

“Yo creo que si alguien se casa, es por amor pero no sé, para mí, no la veo feliz. Yo creo que ella sería feliz si está conmigo, obviamente. Hay un dicho que dice ‘un clavo saca otro clavo", dijo en el programa Socios del Espectáculo. Y disparó: “Me alarmó que se casara rápido, yo quisiera quizás que despierte un poquito más sus sentimientos. Lizy, ¿vos te casaste por amor en realidad? Para casarse hay que estar enamorado realmente y yo creo que seguís enamorada de mí”.

Desde el programa, fueron a buscar a Tagliani que debutaba en radio este lunes. “¡Ay, Dios mío!. Bueno, no voy a contestar, obviamente. Si le tendría que decir algo, se lo diría a él personalmente”, dijo al cronista entre risas. Y además dijo que no lo saludó por su cumpleaños porque "no le salió".

Y sentenció: “No opino, no opino de Leo. Me parece que es... Yo sé que es una buena persona y tiene una familia encantadora y le deseo lo mejor siempre”.

Después, Paula Varela leyó un mensaje que Lizy le envió: “Le sumo algo chiquito a eso que veíamos en la nota que me decía recién después de ver, la nota de Alturria. Me dice ‘prefiero quedarme con el Leo que conocí. A éste no lo conozco’”.