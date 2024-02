Muerte del hijo de Alejandra Romero: el conmovedor gesto de sus compañeritos

lunes, 19 de febrero de 2024 16:13

El fin de semana, una noticia conmocionó a muchos argentinos. Un niño de 13 años de edad murió tras jugar un partido de fútbol con sus compañeritos en Villa Larca, San Luis. El niño era el único hijo de Alejandra Romero, la última pareja del Potro Rodrigo. Tras su partida hubo gran consternación en muchos de los que lo conocieron, entre ellos los compañeritos y amigos del pequeño.

Jaziel, como era su nombre, murió tras descompensarse jugando al fútbol. Luego los médicos constataron que tuvo muerte súbita, un paro cardiorespiratorio. Si bien se lo trató de reanimar, el desenlace fue inevitable.

En las últimas horas, Carmen Barbieri se refirió al hecho en su programa Mañanísima, por ElTrece: “Lo primero que pensé es en el dolor de esa madre, y mi hijo me corrige y me dice ‘el hijo, que tenía una vida por delante’ y es verdad, pero la madre... no voy a contar todo lo que sé, porque hablé con ella, y ayer hablé con otra persona porque ella ya no podía ni hablar, estaba tirada en el sillón con el celular viendo las fotos de su hijo”.

Luego confirmó lo que ya había trascendido el fin de semana y que incluso el hermano de Alejandra había señalado: el menor sufrió un infarto masivo. “A cualquier edad puede pasar, te puede agarrar durmiendo, jugando al fútbol pero no tiene explicación”, lamentó la conductora quien detalló que después de unos años que falleciera Rodrigo, "ella quedó muy mal, quedó sola, y unos años después tuvo la suerte de conocer a quien sería el papá de este angelito hermoso".

En este contexto, Carmen se refirió a un gesto que tuvieron los amiguitos del niño de recordarlo para toda la vida: “Él iba al colegio en San Luis y los compañeritos se tatuaron el nombre del nene en el brazo, todos los compañeros de colegio estaban haciendo así su homenaje”.

El mensaje de la mamá de Rodrigo

La mamá de Rodrigo Bueno, Betty Olave, le dedicó unas palabras de apoyo y acompañamiento a Alejandra en este difícil momento. “Me destruyó la vida en el momento en que me lo dijeron. Hubiera salido corriendo si hubiera podido. Hubiera ido a darle ese abrazo fuerte que solo una madre que ha perdido un hijo sabe lo que se siente", expresó.

Luego agregó: "Es un dolor que se lleva hasta el último día de nuestras vidas y siempre voy a estar desde donde sea, acompañándola en su dolor, porque nada más las que hemos perdido a nuestros hijos sabemos lo que es”.

El posteo de la madre

La foto del posteo que se hizo viral.

Tras el triste final, en las redes sociales comenzó a circular una foto que Alejandra compartió con su hijo Jaziel. “Simplemente. TE AMO. Jaziel = Mi Fuerza es Dios”, decía el posteo que es de abril del 2023 pero que hoy las palabras cobran mucha fuerza.

Si bien el posteo es viejo, ella lo tenía fijado en su feed y al morir el niño tomó mucha fuerza.

Lo mismo pasó con otro posteo que ella tenía de septiembre pasado. Alejandra compartió unas palabras por el cumpleaños de su hijo. “Amarte con todas mis entrañas, lo más hermoso...lo sagrado. Feliz cumpleaños Jaziel, gracias hijo por existir”, escribió en su momento con una foto de ambos abrazados.