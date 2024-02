Todo llega: el emocionante recuerdo de Lizy Tagliani haciendo radio en un colectivo y un sueño cumplido

domingo, 18 de febrero de 2024 15:33

Transparente y agradecida de su pasado y presente, Lizy Tagliani es una de las artistas argentinas más queridas y polifacéticas. Actriz, conductora y empresaria, desde este lunes regresará a la conducción en radio y compartió un recuerdo precioso de su infancia junto a su mamá que emocionó a sus seguidores.

"Cuando era pequeña y tomábamos el colectivo para ir a algún lado, empezaba mi película, una de las miles, jajaja. Recuerdo que no me gustaba que mi mamá me ayude a subir. Quería hacerlo sola pero era imposible. En una mano de mi mamá, el bolso, la plata que se sostenían de la puerta; en la otra mano, mi brazo que parecía desprenderse de un tirón al primer escalón, al segundo del cuello del buzo y finalmente subía con un rodillazo en las nalgas, jajjajaja. Me llevaba a sentar en los asientos de a dos y ella volvía a sacar los pasajes", comenzó su relato, entre risas.

"Al sentarme, yo subía a mi propio bondi pues empezaba a manejar... me agarraba del agarramanos que está sobre el asiento y lo movía de un lado para el otro. Para mí, manejar era mover el volante, imaginaba que era un auto espectacular como el de Penélope Glamour y que llevaba a mi mamá a la feria de Burzaco a comprar... jajaja. El punto es que los cuatros tornillos que sostenían el agarramanos: uno era el limpiaparabrisas, el otro para la luz, el otro era para la bocina y el cuarto era la radio", recordó con total precisión.

"Yo le decía: "ma, ¿qué querés escuchar? Mientras yo hacía frenadas, bocinazos, arranques con mi propia voz... jaja, una pesada. Mamá me decía: "poné lo que se te cante pero deja de hacer ruidos" y yo estiraba mi mano, giraba el tornillo y empezaba a sonar la radio que también era mi voz; yo era todo en ese pequeño mundo de los dos asientos", describió.

Así fue como llegó al anuncio e invitación: "y sin querer mañana a las 6 de la mañana cuando vos prendas en el bondi, auto, casa, you tube, app y miles de formas en las que se transformé la radio vas a escuchar la voz de aquella niña soñadora y fantasiosa aunque cambiada pero no menos insoportable. Y espero que seamos una gran compania con todo el equipo hermoso con el que haremos #arribabebe en @popradio1015".

Tagliani recibió decenas de buenos deseos en Instagram, entre ellos de su gran amigo Marley: "Desde mañana todos en La Pop 101.5 con Lizy 6 am!".