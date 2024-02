"Al diablo no lo convoco jamás": Alfa se enojó en un vivo con Romina y se fue con un Fuck you

domingo, 18 de febrero de 2024 00:00

Alfa y Romina fueron, sin dudas, una de las parejas más queridas de Gran Hermano 2023. Ambos tuvieron momento de mucha amistad pero la casa los distanció al final del juego. Sin embargo, una vez que el reality terminó, los dos consiguieron afianzar una linda amistad.

Es por eso, que los dos apostaron a realizar un vivo en Instagram este sábado en la tarde pero terminó de la forma menos pensada. Mientras él cocinaba arroz con carne y ella "mañoseaba" a su hija, comenzaron a recibir mensajes de apoyo pero también varias críticas.

Y fue ahí donde posaron ambos su atención. Todo se dio cuando Romina recibió una crítica a través de alguien que le escribió un mensaje diciendo que no se la bancaba. Rápidamente ella le preguntó por qué entonces se metió a su vivo y le dijo con ironía: "cuando no me banco a alquien ni la miro, ni quiero escucharla. Me parece que me amás demasiado y no te estás dando cuenta que me amás mucho, pero mucho".

Inmediatamente Alfa vio que una de las críticas que ambos estaban recibiendo venía de una usuaria de Instagram identificada como "hija del diablo".

"La gente que convoca al diablo ya no sirve para nada. Yo convoco a Dios, a Jesús, a la gente que quiere a los amigos que están en el cielo, a mis ángeles. Al diablo no lo convoco jamás", señaló Alfa subrayando que él no lee los "mensajes feos".

Luego levantando su dedo del medio, cortó la transmisión. "¡Ay se fue Alfa, no se que paso con Alfa!", se sorprendió Romina quien se sumó a las expresiones que él había hecho en contra de quienes los critican: "todo voy a leer porque como no tengo nada que ocultar y no tengo nada que decir le voy a responder a esa gente que habla pavada y que miente. Le respondemos a todos. A los mensajes lindos, se los agradezco a la gente que me cree que me apoya, que me acompaña que no creyó en todas las mentiras y todo lo que se dijo".