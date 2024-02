"Ya tuviste tu venganza": Lisandro se la cobró a Rosina en Gran Hermano

sábado, 17 de febrero de 2024 00:00

Hay quienes perdonan pero no olvidan y ése parece ser el caso de Lisandro quien esta semana se cobró la venganza contra Rosina en Gran Hermano. Hace un tiempo, la morocha jugó al "almohadonazo" contra su compañero y aprovechó que en la habitación estaban las luces apagadas para hacer de las suyas.

Si bien Licha intentó ese día alcanzar a su compañera para devolverle la jugada, no consiguió hacerlo y todo quedó en una maratónica corrida entre los pasillos y muebles de la casa. Sin embargo aquel hecho no quedó en el olvido para él y este viernes aprovechó un descuido para "vengarse".

"Cuando esté dormida a fuera la voy a tirar a la pileta", había prometido el joven y así fue. Mientras se encontraba con sus amigos en el jardín, vieron que la chica tomaba sol plácidamente al lado de la piscina. Como una coincidencia mental entre todos, surgió la idea de arrojarla al agua.

"Rosi está ideal para tirarla a la pileta", expresó Lisandro a lo que el Chino propuso hacer "palanca" con la joven para arrojarla al agua. "Ay no, no, no", expresó Zoe al ver cómo venía la mano.

Paso a paso, como una fiera por atacar a su presa, caminó hasta la morocha y mientras ella descansaba, él la tomó en sus brazos. Sin embargo ella no dudó en agarrarse de él fuertemente.

"Dale Rosi, dejate tirar", le gritaron los compañeros y finalmente ella desistió de aferrarse al cuerpo de su compañero y se soltó para caer a la pileta.

"Ya tuviste tu venganza", le gritó entre risas a la vez que se acomodaba nuevamente sobre lel toallón para seguir tomando sol.