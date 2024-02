Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 16 de febrero de 2024 00:00

Enredos, mentiras y malas intenciones se entrelazan en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en la Tercera Temporada con enredos y situaciones que mantienen expectante a los seguidores.

En el capítulo de este viernes, Yasmin (Eylül Kandemir) avanzará con su maniobra para que Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) se aleje de Doruk (Onur Seyit Yaran). Para ello seguirá buscando la confianza y amistad de ella para meterle celos en contra de su novio. "Lamento lo de ayer. Toda la tarde pensé en eso. Siento mucho que casualmente mi vehículo fallara en ese lugar en específico", le dirá Yasmin justificando la maniobra que hizo para poner en evidencia a Doruk.

"Aún así no puedo dejar de pensar que fue injusto. Nunca pensé que tendría que presenciar eso con ustedes. Eran la pareja perfecta. Un ejemplo a seguir para todos", agregará Yasmin a lo que luego le aclarará: "Pienso que tu reacción fue la correcta. Creo que es lógico que te moleste que tu novio no haya sido honesto. Doruk debió haberte dicho que pensaba reunirse con su exnovia sin importar el motivo, ¿no es así? Entonces no debería sentirte mal. Ah, por cierto, ¿sabes que puedes hablar conmigo si necesitas desahogarte o algo?".

Toda esta situación la presenciará Sarp (Atakan Özkaya) quien felicitará a su hermana por la "amistad" lograda con Asiye y cómo está haciendo para separarla de su novio. "Avanzo un poco lento, pero siempre con pasos seguros. Doruk será mío, hermano. Solamente ten paciencia", le señalará.

Por otro lado, Sarp también está dispuesto a que Ömer (Yigit Koçak) sufra y para ello seguirá buscando la forma para que él se separe de Süsen (Lizge Cömert). Con ese objetivo encarará a la chica y le dirá que si no está con él le contará toda la verdad a Ömer sobre la muerte de Kadir (Halit Özgür Sari).

"Omer, sabrá la verdad sobre cómo fue que murió su hermano y se enterará de que tú siempre lo supiste, Süsen", lanzará el chico a lo que ella le pedirá que no lo haga: "Me lo prometiste. Dijiste que no hablarías".

"Pues lo haré. Estás obligándome porque no quieres escuchar lo que digo. ¿Vas a volver a ser su novia?", la extorsionará Sarp a lo que ella le dirá que no puede decirle porque sus sentimientos son más fuertes: "Sarp, escucha, no puedes chantajearme con eso. Mira, ¿no te puedes dar cuenta de que lo amo y quiero estar a su lado? Sarp te lo ruego. Esto no lo puede saber Ömer".

En ese momento aparecerá el chico Eren y el camino será mucho más complicado.