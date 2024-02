“Paremos un poco”: la reacción de Jimena Barón sobre el conflicto con Lali Espósito

viernes, 16 de febrero de 2024 17:44

En medio de las tensiones entre Lali Espósito y Javier Milei, la cantante Jimena Barón compartió su perspectiva en una historia de Instagram. Destacó la violencia de hostigar públicamente a las figuras públicas y cuestionó la presión sobre las celebridades para que expresen sus opiniones rápidamente sobre cuestiones políticas, culturales y sociales, destacando que no todos tienen una opinión formada o desean compartirla públicamente.

"¿En qué momento somos tan importantes y necesitan tanta opinión, tanta palabra del famoso? ¿Qué crédito tengo por ser famoso? Nada. Yo soy una mina más que ya saben todos los mocos que me mandé, que sigo teniendo acá al pibe sola todos los días para criarlo, ¿Hay que saber todo? ¿Qué es, el Carrera de mente?”, expresó.

La cantante se refirió a la violencia en las redes sociales y la necesidad de frenar la agresión hacia las personas famosas. Argumentó que, como artistas, no están obligados a ofrecer opiniones sobre todos los temas y que la crítica constante puede ser abrumadora. Barón abogó por la apertura de mente y el cese de la polarización en el país.

"La red social, es la red social y vos la usás para lo que quieras y lo que puedas. Si podés facturar, facturarás, si sobra la guita, te chupa un huevo y no facturás en la red social", agregó subrayando que el público muchas veces cuando "pasa algo", "empiezan a putear porque vos no saliste a decir nada".

“Pará, dejame ver qué pasó, si pienso que puedo llegar a decir algo piola que valga la pena que yo salga en redes diciendo algo o no. porque por ahí soy re pelotuda con el tema, no voy a decir nada copado, no voy a sumar nada, entonces prefiero no hablar", agregó destacando: "No tenemos que hablar, lo que digas, aparte, va a estar mal y te van a dejar de seguir un montón y un montón te van a empezar a amar y a decir ‘sí, al fin, buenísimo, estábamos esperando’, y ahí vas a tener a los que se decepcionaron por lo que dijiste, y los que estaban decepcionados porque no habías dicho eso que ahora sí dijiste”.

En un llamado a la comprensión y tolerancia, Jimena Barón concluyó diciendo: "Paremos un poco con la expectativa con la persona famosa, es mucha agresión que no va. Chicos, abran la cabeza, no podemos estar con esa grieta de mierda, antigua, en este país que si el otro votó a tal o cual que lo hagan mierda. Eso es una pelotudez, somos personas, y no caigamos en esa de la grieta y la violencia, entre nosotros no", finalizó.