Con un extenso texto, Lali le respondió a Javier Milei: "Si discurso es injusto y violento"

viernes, 16 de febrero de 2024 00:00

La cantante Lali Espósito le respondió al presidente Javier Milei a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram. En la misma, defiende su carrera, califica de "injusto y violento" el discurso del mandatario y lo invita a asistir a ver uno de sus shows para comprobar su profesionalismo.

En su carta, Lali expresa que comenzó su carrera de niña y que gracias a eso ganó "dinero para ayudar a su familia". Recuerda sus comienzos en la TV y su paso a la música, financiado con sus ganancias trabajando en series, cine y publicidades, con cinco discos grabados y múltiples presentaciones en público.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano siempre lo mío", dispara. Además, defiende la cultura como fuente de trabajo para artistas y las actividades vinculadas a los shows. "La demonización de la cultura y las personas que la conforman no es el camino", añade.

Lali sostiene que la asimetría de poder entre Milei y las personas que ataca por pensar distinto, junto a la información falsa, vuelve a su discurso "injusto y violento".

Luego, expresa que el Presidente "es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar". "Democráticamente, acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", enfatiza.

Por último, la artista sostiene que al ver que en redes sociales Milei pone en duda su "profesionalismo y destreza en el escenario" lo invita a asistir a uno de sus shows. "Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro",** concluye su carta Lali.