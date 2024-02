Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 15 de febrero de 2024 00:00

Se acerca el final de Traicionada y en este camino, los protagonistas van encontrando la estabilidad emocional aunque eso implique renuncias y apuestas. La novela turca de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz, tendrá su desenlace el lunes que viene y en la cuenta regresiva la historia se vuelve muy intensa.

En el capítulo que se verá este jueves, Ali (Alp Akar) no podrá aguantar más el dolor que le causa las acciones de su padre. Volkan (Caner Cindoruk) no sólo destruyó la vida de Asya (Cansu Dere) y Derin (Melis Sezen) sino también la de su propio hijo quien se convertirá en centro de las burlas en el colegio.

Tras hablar con su padre en la cárcel, y decirle todo lo que piensa entre gritos y llantos, Ali se refugiará en los brazos de su madre quien le dará consejos. "Le dije todo lo que sentía. Le dije y quedó destrozado sobre lo que hizo y la vergüenza que me hace sufrir. Mamá, no quiero volver a este lugar, papá no me volverá a ver porque me da mucha vergüenza", le expresará el chico a Asya.

Al llegar a casa, la mujer intentará hacer reflexionar a su hijo sobre quién es Volkan y el rol que debe ocupar en su vida como familia. "Tu papá te quiere demasiado y aunque hablen mal de él, él es tu papá y tú eres su hijo. Eso es lo que importa", le dirá con el fin de que lo perdone.

Por otro lado, Derin saldrá del hospital mental y afuera estará Onur (Serhat Paril) esperándola. Entre lágrimas, ella se dejará abrazar por él y quedará rendida en sus brazos, dando lugar al amor y dejando afuera de su vida a Volkan.

A pocos metros, Gönül (Gözde Seda Altuner) seguirá de cerca todo y aprobará la relación de su hija con Onur, a quien desea como yerno para encaminar a su hija.