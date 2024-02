Máximo Menem Bolocco protagonizó un papelón en un reality chileno

jueves, 15 de febrero de 2024 17:53

Máximo Menem Bolocco, hijo del ex presidente argentino Carlos Saúl Menem y de la ex modelo chilena Cecilia Bolocco, se anotó en el reality show Top Chef Vip, donde un grupo de jurados evalúa sus preparaciones culinarias.

El joven de 20 años explicó que su último plato “se llama Lomo confundido porque tuve que improvisar, el tiempo no le daba en el horno como hubiera querido, también hay una salsa de palta con alcaparras, cilantro, limón y mayonesa. Y un tomate cherry asado con tomillo. Y el arroz hecho con ajo, anís y canela”.

Pero la devolución que le dio el jurado no fue la mejor. Uno de ellos comparó su arroz con un "arroz de hospital" y lo criticó por haber puesto en el horno todo el trozo de carne completo, en lugar de haberlo separado en dos. "La carne no está mal, lo único que pasó es que al poner el trozo grande se empezó a cocer, no se selló. Veo que trataste de salvarla de alguna manera”, le explicó el chef.

"Me puse nervioso con el tiempo", respondió Máximo, para luego escuchar a la segunda jurado, que tampoco sintió demasiado sabor en su preparación. "Tan mal no lo veo, si es que empiezas a trabajar y estudiar", le remarcó la jueza.

Por último, el tercer juez le dijo que "el plato es un poco básico". Aunque le fue un poco mejor con el postre ya que siguió una receta de su madre: “Se lo voy a dedicar a mi mamá que me enseñó el pie de limón, que ahora lo adapté a una forma más gourmet”.

Máximo es muy unido a su madre, especialmente cuando en 2018 ella lo acompañó incondicionalmente en su lucha por su salud cuando le extirparon un tumor cerebral y tuvieron temor por su vida.