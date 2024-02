Escándalo: Maru Arce apuntó contra Alan Simone por su affaire con Sabrina Cortez

jueves, 15 de febrero de 2024 00:00

Los participantes de Gran Hermano 2023 no dejan de dar la nota, tanto adentro como afuera del reality. Es que después de que Catalina Gorostidi haya dicho que Alan Simone estuvo con una reconocida periodista al salir de la casa, todos los ojos se pusieron en Maru Arce.

En este escenario, la abogada rompió el silencio y expresó su incomodidad por el vínculo que entabló con Sabrina Cortez cuando el ex participante todavía estaba en juego.

“La palabra es enojada, así estoy. Yo no pensaba hablar ni siquiera, pero estuve recibiendo muchos mensajes y no quería que el tema siga escalando. Viste que dicen que el que calla otorga”, comenzó diciendo en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre). “Al verme envuelta en esta situación en la que los portales mencionan mi nombre y ponen mis fotos, tuve que salir a dar explicaciones”, agregó.

El conductor quiso saber sobre los inicios de su supuesta relación que al parecer habría empezado antes de que Alan ingrese a Gran Hermano 2023 (Telefe). “No voy a hablar de lo que es o fue mi vida privada”, expresó contundente, negándose a dar los detalles. “Nunca expuse a una expareja ni lo haría”, dijo contundente.

“Lo que más me enojó de esto es que se dijera mi nombre como se dijo, ver las comparaciones que me hicieron con Sabrina y también verme envuelta en una relación que estaba empezando en el reality, independientemente de que afuera hay historias reales”, sostuvo al respecto.

Finalmente cuando le preguntaron por su parecido físico con Sabrina Cortez, aclaró: “No me molesta que me comparen con Sabrina, me parece que es una mujer hermosa, pero el contexto en el que se hace no está bueno para ninguna persona”.

“No entiendo mucho el juego ese de estar ahí con Sabrina y Rosina. Entiendo que es un juego, pero después darme los likes cuando sale, ese ida y vuelta... Es un poco confuso, o quizás yo no estoy entendiendo”, finalizó.