"El objetivo no es amedrentar a Lali sino asustar": Pedro Rosemblat le respondió a Javier Milei

El presidente Javier Milei usó despectivos términos para referirse a la cantante y actriz Lali Espósito, tras acusarla de recibir pagos millonarios de Estado por actuaciones, en el gobierno anterior. Bajo la calificación "Lali Depósito", el primer mandatario redobló las críticas en la red social X.

"¿Quién empezó con esto?, ¿empecé yo? No, ella empezó. Si te gusta el durazno bancate la pelusa", contestó Milei enojado, al tiempo que definió a la aritsta como "parásito que vive de la teta del Estado". En ese contexto, el streamer y comunicador Pedro Rosemblat, novio de Lali, respondió en su programa.

“Estoy de novio con ella, la amo y la admiro. Cualquier cosa que yo diga le será adjudicado. Los que miran este programa saben que muchas veces tengo un tono vehemente, pasado de rosca y que me voy a la mierda bastante seguido, pero teniendo en cuenta las particularidades del caso, voy a intentar no descalificar, no insultar a nadie y no caer en un lugar de defensa porque está a la vista que no necesita que la defienda su novio porque se la banca sola. Y si necesitara una defensa tiene un millón de personas que lo pueden hacer y, de hecho, lo hacen”, expresó Rosemblat, con tono sarcástico y molesto.

Su mensaje fue escalando en su tono: “Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo, yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan de cualquier cosa y hablo de ella... Y de a ratos es desesperante. Entiendo que la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero. Y eso, la verdad, se nota”.

“Lo segundo que quiero decir es que queda bastante claro que el objetivo no es amedrentar a Lali, sino asustar a todos los demás... A muchos les da miedo que los puteen en Twitter, y es paradójico, Lali no se disciplina”, siguió enumerando.

“Tercero, Juntos por el cambio y, sin embargo, cogobiernan. Pero lo vamos a charlar otro día. Cuarto, si vos podés convencer a alguien de que Lali vive del Estado lo podés convencer de cualquier cosa porque su vida es pública desde que tiene 10 años y es público conocer cuántos festivales se hacen en la Argentina y los artistas que tocan en esos festivales”, dijo, crítico.

Y sumó: “Lo que molesta no son los festivales, ni que los artistas toquen en ellos, lo que molesta es que una artista que tiene un lugar privilegiado en el mercado decida anteponer un sentido colectivo a un interés individual, porque claramente en términos comerciales el mejor negocio es no opinar, hacerse el boludo y que nadie te putee, como hace la mayoría”.

Siguió con “Quinto, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. Ese es el mantra que repite el Presidente cada vez que invoca el marco teórico liberal. Sin embargo, se la pasa agrediendo a todo el mundo, seguramente porque no es un liberal sino un reaccionario más”.

Y culminó con “por último, así como en los cacerolazos de diciembre o enero probablemente no había votantes de Milei, entre los que putean a Lali en Twitter no hay fanáticos que fueron a verla a Vélez y después se dieron vuelta. Nadie quería a Lali y dejó de quererla porque Milei hable de ella cuando le preguntan por la situación de las provincias o el conflicto docente”

“Lo que es seguro es que, si la situación de las provincias sigue empeorando, las clases no empiezan y el poder adquisitivo sigue a la baja y cada vez que le preguntan por estos temas el Presidente habla de Lali, al que van a dejar de querer es a usted. ¡Viva, Lali, carajo!”, sentenció.