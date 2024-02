Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 14 de febrero de 2024 00:00

Un secreto muy bien escondido, una amenaza y situaciones de alta tensión se vivirán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en la Tercera Temporada con momentos en los que sus protagonistas terminan al límite.

En el capítulo de este miércoles, Ayla (Asli Mavitan Balkas) estará dispuesta a desenmascarar a Akif (Celil Nalçakan) y para ello aprovechará la fiesta de inauguración del restaurante de Sengül (Fadik Sevin Atasoy). Hasta allí llevará el celular con el video para mostrárselo a todos, donde se ve cómo él mata al padre de los hermanos Eren.

"Bien, chicos, me gustaría darles una noticia", comenzará lanzando la madre de Berk (Recep Usta) ante la mirada atenta de todos en el salón. En ese momento, entrará aKif y Ayla estará dispuesta a contar todo lo que sabe. Sin embargo, Akif ya sospecha que destapará el secreto de la muerte de aquel hombre y rápidamente intervendrá.

A la fuerza y con la mirada sorprendida de todos, Akif sacará del brazo a la mujer y evitará que hable delante de todos. "Ayla mira. Si yo caigo de alguna forma, no lo haré solo. Espero que lo entiendas", la amenazará afuera del local. Al escuchar estas palabras, la mujer no entenderá a qué se refiere y tratará de mostrarle que no le tiene miedo.

Sin embargo, él dará un paso más adelante en su amenaza. "Si por alguna razón vuelvo a saber algo de este video, juro que haré que pagues. Y no solo eso, te aseguro que destruiré tu vida. ¿Entendiste, Ayla?", advertirá el hombre sin rodeos y con la idea clara de a donde apuntará: a su hijo Berk.

Sin embargo, la situación que se vivirá entre Akif y Ayla no pasará desapercibida para Nebahat (Simge Selçuk) quien le pedirá explicaciones al hombre de la cercanía de ambos en la cena de Sengül. "¿Qué está pasando? No puede ser. ¿Por qué crees que lo hice?. No me digas que estás celosa de ella. Fuimos juntos porque a ella me lo debía. Es solo que le dije que en lugar de pagarme con dinero, mejor comprar un proyector para el negocio de Sengül para que la gente que lo visitara pudiera tener una forma de entretenimiento. Eso es todo, lo juro. Créeme", le aclarará.