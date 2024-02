Martino Martino reveló que recibió un mensaje de Silvina Luna: "Siempre da señales"

miércoles, 14 de febrero de 2024 21:23

Majo Martino, una de las amigas más íntimas de Silvina Luna, habló de la partida de la modelo y reveló que después de su muerte siguió recibiendo señales que hicieron que se diera cuenta que continuaba junto a ella.

En diálogo con Socios del Espectáculo (ElTrece), la panelista sacó a la luz un fuerte momento que terminó por emocionarla. “Uno piensa en Silvina, para cualquiera sigue siendo un shock, pero para ustedes los amigos más”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

“Es terrible, de hecho la vi en pantalla en una foto que se la saqué yo y te juro que, viste cuando no podés creerlo. Y me acordaba con Sil recorriendo este canal cuando hemos venido invitadas juntas a algún programa o algo. Y lo que es, lo que se extraña a Silvina no tiene nombre. Era una persona tan hermosa, tan amiga, tan presente”, respondió Martino.

Y agregó: “De hecho, hablo mucho con las amigas más íntimas de toda la vida de ella y hablamos de lo que la extrañamos. O qué diría. Una de las amigas soñó con ella, que Silvina le decía ‘llamala a Majo’. Y me dice: ‘mirá Majito, te llamo porque soñé con Sil y me dice que te llame, ¿estás bien?’. Yo me acababa de separar, justo esto fue el año pasado, digo ‘mirá qué loco’, cómo Silvi siempre da señales”.

“Hay algo que Silvi nos transmitía, a mí nunca en forma particular me habló de Lotocki. Ella ponía toda su energía en su sanación, en estar mejor y pasar el día a día que muy mal la pasaba. La verdad que de Lotocki lo único que quiero es que se haga justicia, pero a mi amiga no me la va a devolver. Silvina ya no está”, cerró Majo.