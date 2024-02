Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 13 de febrero de 2024 00:00

Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe, comienza a transitar su última semana y con esta el final ya es inminente. La novela, cuyo nombre original es Sadakatsiz, emite actualmente el episodio original 60 que es el que muestra el desenlace de la historia de Asya (Cansu Dere), Volkan (Caner Cindoruk) y Derin (Melis Sezen).

En el capítulo que se verá este martes, Volkan le dirá a Derin que quiere divorciarse y ella se resistirá a perderlo. Sin embargo algo lo cambiará todo. Gönül (Gözde Seda Altuner) denunciará a su yerno por vaciar la empresa y todos los activos enviarlos a una cuenta propia en el exterior. Eso no será permitido por la madre de Derin quien llamará a la policía y estos irán a buscarlo a la mansión para detenerlo.

"Lo llevaremos a la estación de policía", notificarán los efectivos a Volkan delante de Derin que aumentará aún más la desesperación. "¿No pensaste que iba a dejar que te fueras con todo lo que nos has robado?. ¿Verdad, Volkan?", lanzará Gönül mientras el hombre es esposado. Ante esta escena, Derin pedirá a los oficiales que no se lo lleven. "Espere, oficial, no se puede llevar a mi esposo. Necesito hablar con él urgentemente. Esto es una terrible injusticia. Necesito hablar con él, oficial. No puede ser esto, oficial. Por favor, no se lo lleve a mi Volkan", gritará la mujer.

Sin embargo, él terminará dentro del móvil policial y será llevado a los calabozos. Esto desencadenará un mayor grado de desesperación y locura en Derin quien le recriminará a su madre por lo ocurrido. "Te dije que no lo hicieras. Te dije que no lo hicieras. Te dije que no fueras a intervenir. Te dije que nos tenías que dejar en paz. ¿No me escuchaste? Te lo dije, mamá", gritará.

Tras esto, Derin se sentirá culpable de lo que le ocurre a Volkan y tomará una decisión: acabar con su vida. Mientras maneja entre lágrimas a un acantilado, le llamará a Asya para contarle. "Todo debió terminar ese día", repetirá por teléfono una y otra vez. "Si hubiéramos muerto, nada habría pasado. Sobrevivimos en vano", agregará.

"Esto no se trata de él. Las dos debimos morir. Debimos morir tú y yo, aunque no fuese así", anunciará generando el alerta y pánico en Asya por lo que Derin sea capaz de hacer.