Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 13 de febrero de 2024 00:00

Un nuevo problema en puerta, muchas confusiones y los sentimientos puestos en juego. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos al límite con una de las parejas nuevamente a un paso del quiebre mientras que otra se ve acorralada por un hecho ageno.

En el capítulo de este martes, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) estallará ante la posibilidad de de que Doruk (Onur Seyit Yaran) la pueda engañar con su ex. Es que apareció en su vida Irem (Hilal Tüfekçi), una bella joven con la que él tuvo una relación hace unos años.

"¿En serio te molestaste por una chica con la que salí sólo una vez?", le preguntará él con gran desconcierto, a lo que ella buscará dejar de lado. "Es obvio que voy a estar molesta, Doruk. Hablas con una expretendiente, pero no me dices. Me entero por otra persona, que eso es lo peor", aclarará ella.

Ante esto, Doruk le explicará que no fue algo que él buscara: "¿Llegó al gimnasio donde trabajo que se supone que debía hacer?. ¿Fingir que no estaba?". Ante esto, Asiye le dirá que hubiera preferido que la evitara. Luego le pedirá que le tenga paciencia y que la deje sola mientras procesa el enojo.

Toda esta escena de celos, será vista por Sarp (Atakan Özkaya) quien felicitará a Yasmin (Eylül Kandemir) porque considera que gracias a ella, la pareja se peleó. "Se me presentó una oportunidad. Yo solamente la aproveché", dirá Yasmin a su hermano.

Por otro lado, Orghan (Cüneyt Mete) le contará a su familia que la florería donde los chicos trabajan es en realidad un local donde se manejaba dinero en negro. "Fue clausurado por tener actividad ilegal. La policía intervino", les contará para luego agregar: "La policía llegó al vecindario y empezó a investigar otros negocios, para averiguar si tenían algo que ver".

Más tarde, la policía llegará a la casa de Tolga (Berk Ali Çatal) para buscar a Sarah Barsin, su esposa. "Necesitamos tomar su declaración sobre el lugar donde trabajaba. Ha habido un problema", le explicará la policía.