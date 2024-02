"Necesitaba encontrarme": el cambio de Daniela Celis a 14 días de ser mamá

martes, 13 de febrero de 2024 00:00

Daniela Celis fue mamá de Aimé y Laia hace 14 días y está feliz junto a Thiago Medina. Adaptándose a la nueva vida en familia, decidió apostar a un cambio de look e hizo un posteo autorreflexivo sobre el puerperio.

"A 14 dias de que mi vida cambió! Después de 36 semanas llevándolas a las dos en mi panza sin poder caminar... Mi cuerpo no es el de antes, mi piel no es la misma, mi peso, los líquidos, tengo puntos, me tira todo, llevo una cesárea, una marca para toda la vida, (CON ORGULLO) Hoy necesitaba encontrarme conmigo misma, verme y gustarme, hace mucho no me sentía tan bien físicamente!

Me criticaron un montón en el embarazo, yo leía y no decía nada, son cuerpos, somos humanos, dejemos ser, un comentario puede dañar mucho. Yo solo gestaba a dos bebés nada más.", dijo, junto a fotos posando con su cabello con nuevo tratamiento de color.





Daniela confesó que está "Feliz de haberlo logrado. Llegué al termino correspondiente para un embarazo múltiple, mis pequeñitas prematuras, nacieron tan sanas que ni a neo pasaron. Soy una agradecida a la vida y a Dios, una bendecida del cielo! Sé que es más que un milagro todo lo que está pasando! Y lo quería compartir con ustedes, que también recibo mucho amor".



Dejó un apartado para dar las gracias: "Quiero agradecer a @nachomakeup que me dejó increíble, para esta nueva etapa! Y contarles que vino a casa para que no me mueva con las nenas y eso vale oro". Thiago la elogió: "Hermosa mi amor" y se sumó a las más de 200.000 reacciones que recibió por su posteo.