"Me falló": Agostina, enojadísima con Furia y ¿nueva favorita?

martes, 13 de febrero de 2024 00:00

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione se pelearon mal en "Gran Hermano" y la advertencia de Big sobre los gritos del afuera fue el fuego que encendió la bomba entre ellas,

La policía le dijo a modo de broma a Juliana que "no conteste" ante los gritos. Furia le respondió diciéndole que "no se agrande porque le fueron a gritar una vez" y le pidió que "no le diera órdenes".

La discusión escaló rápidamente, dado que Juliana decidió ir a la habitación para decirle a Agos algo que le dolió."No juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo... tranquila".

Agostina lo tomó como una traición. "No te hubiese salvado. Sos una desagradecida, por algo estas sola y la verdad es que me doy cuenta ahora de que sos una mala persona", disparó en medio de una ronda de gritos.

"No te confundas que no soy ninguno de estos. No te tengo miedo. Yo te hice un chiste... Si vos tenés la tanga dada vuelta es problema tuyo", sentenció.

Después, Agostina siguió descargando su bronca en el confesionario: “Es una mina súper desagradecida, la defendí siempre. No quiero seguir aguantando sus malos tratos, es mala persona. Siento que no está bien de la cabeza. Me cansé de tratar de entender, me falló. Ojalá se vaya”.

En las redes sociales, comenzaron las reacciones favoreciendo a Agostina y considerándola digna rival de Furia. ¿Se mantendrán separadas?