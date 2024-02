La protagonista de "Traicionada" tuvo un mano a mano con Vero Lozano y reveló un dato inesperado

martes, 13 de febrero de 2024 21:10

Hoy (martes) "Cortá Por Lozano" presentó un mano a mano con una reconocida actriz que se ganó el corazón de todos los argentinos. Se trata de Casu Dere, la actriz turca que da vida al personaje de Asya en Traicionada (Telefe). La mujer se mostró dispuesta a responder a cada una de las preguntas.

"Nos tenés cautivados con esta historia de amor impresionante", aseguró Verónica Lozano. Luego, aprovechó la oportunidad para consultarle cómo fue que le llegó este desafío a sus manos. En la misma línea la actriz subrayó que "fue durante la pandemia, estaba haciendo la serie Madre".

Cansu decidió empaparse del tema y después de unos meses decidió dar el sí, a este imponente desafío que es un éxito en Argentina. Minutos después, la conductora le preguntó si había algo similar entre su personaje y ella y remarcó: "lamentablemente no, nos parecemos en nada. Asya es una mujer casada, con un hijo y que toma decisiones según su familia. No me parezco en nada con ese tipo de mujer".

Por último, destacó que decidió mantener su vida personal en privado y es por ello que no comparte muchos momentos en las redes sociales. La famosa resaltó que prefiere dar a conocer todo lo relacionado con su carrera, pero el resto queda para su entorno personal.