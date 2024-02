Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 12 de febrero de 2024 00:00

Llegan los últimos capítulos de Traicionada y con estos, momentos de mucha tensión, drama y venganza. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz, avanza con el trío de Asya (Cansu Dere), Volkan (Caner Cindoruk) y Derin (Melis Sezen) envueltos en una situación en la que sólo dos conseguirán el amor y la paz.

En el capítulo de este lunes, Derin nuevamente se verá envuelta en la locura cuando se entere que Volkan está con Asya. "Muy bien, llegará un poco tarde, pero sé que volverá, volverá a casa. Solo fue porque quería ver a su hijo, claro que sí, ya volverá, volverá conmigo", intentará convencerse a sí misma.

Lejos de esto, Asya hablará a solas con Volkan y no sólo le pedirá un cambio sino que además le hará una confesión que lo dejará descolocado. "Es hora de mirarse al espejo de una vez, oye, ni siquiera lo que me hiciste te hizo reaccionar. En el hospital, al verte ahí comprendí que se acabó mi paciencia, que no iba a aguantar. En serio esperé a que te mejoraras y despertaras y no me detendré", señalará la doctora.

Luego agregará: "Haré lo posible para que despiertes y te des cuenta, porque todo lo que haces termina afectando a nuestro hijo. Cada decisión que tomas lo perjudica a él. El se merece algo mucho mejor de lo que le ofrecemos, se merece un padre honesto y le estás dando siempre un mal ejemplo".

Ante esto, Volkan intentará explicarle a su ex mujer que buscará cambiar: "Mira Asya, ya hemos hablado de esto, siento mucho haberte mentido. Creí que no estaba haciendo tanto daño. Sé que no fui consciente y me siento muy arrepentido, pero sí hay una cosa de la que jamás deberías dudar, es que aún te sigo amando".

Sin embargo, Asya no permitirá que él siga con la mentira y el engaño. En este contexto le hará la confesión: "Quería decirte algo, para tu cumpleaños, deseabas tanto tener otro hijo, que pensé que sería el mejor regalo de cumpleaños. Me enteré la semana de esa reunión de trabajo, pero lo que no sabía es que ya ibas a tener otro hijo, con una mujer que no era yo".

Sorprendido, Volkan le recriminará por qué no le contó y pasó toda la pérdida del embarazo sola. "¿Por qué debía decírtelo Volkan?, ¿qué iba a conseguir?, ¿qué te apiadaras de tu amor?. Nadie sabe, no se lo conté a nadie más", aclarará ella.

Luego, Volkan hablará con Derin y le explicará lo ocurrido con su ex: "Es una de las cosas más terribles que yo le he hecho. Lo que dijo Asya es completamente cierto, es verdad".

"¿Qué dices? No lo es Volkan, no, es una tontería. No lo es. No lo es Volka. Estoy muy arrepentida, siento mucho lo que hice. Perdóname, sé que te lastimé esa noche y ahora estás mintiendo por lo que te hice. Perdóname", responderá Derin totalmente incrédula.