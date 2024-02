"La paradoja del asesino", un thriller coreano con tintes de ciencia ficción que es furor en Netflix

lunes, 12 de febrero de 2024 12:08

Netflix continúa apostando por las producciones coreanas y ahora estrenó "La paradoja del asesino", una nueva serie de suspenso y ciencia ficción que promete atrapar al público desde el primer episodio.

La serie, que se estrenó el 9 de febrero, está dirigida por Kim Yong-hoon ("The Housemaid") y escrita por Lee Chang-hoon ("The Technicians"). Cuenta la historia de Lee Tang (Choi Woo-shik), un estudiante universitario que, tras un accidente automovilístico, desarrolla la capacidad de ver el aura de las personas que han cometido asesinatos.

Aterrorizado por su nueva habilidad, Tang decide utilizarla para ayudar a la policía a atrapar a un asesino en serie que aterroriza la ciudad. Sin embargo, su decisión lo lleva por un camino peligroso y lleno de interrogantes, ya que comienza a cuestionar la naturaleza del bien y del mal.

Un thriller con elementos únicos

"La paradoja del asesino" no solo se destaca por su trama intrigante, sino también por la combinación de elementos de thriller, ciencia ficción y drama psicológico. La serie explora temas como la moral, la culpa y la responsabilidad, y lo hace a través de una narrativa original y visualmente impactante.

Un elenco de lujo

El elenco de la serie está encabezado por Choi Woo-shik ("Parasite"), quien ha demostrado su versatilidad como actor en diversos proyectos. A su lado se encuentran Son Seok-koo ("My Mister"), Lee Hee-joon ("The King of Disposition") y Kim Young-min ("Vincenzo").

Un éxito

"La paradoja del asesino" ya ha cosechado un gran éxito en Corea del Sur, donde se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. La crítica también ha elogiado la serie por su trama inteligente, su dirección impecable y las actuaciones de su elenco.

¿Por qué verla?

Si te gustan los thrillers con tintes de ciencia ficción, "La paradoja del asesino" es una serie que no te puedes perder. La serie te mantendrá en vilo hasta el final y te hará reflexionar sobre la naturaleza del ser humano.