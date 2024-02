Video: le gritaron a Lucía y todos quedaron sorprendidos en GH

domingo, 11 de febrero de 2024 20:21

Lucía estuvo en el "ojo de la tormenta" tras recibir un grito desde el "exterior" con un confuso mensaje. La joven salteña, de momento, logró salir victoriosa de cada una de las placas de nominación de Gran Hermano (Telefe). La jugadora logró el apoyo de todos sus seguidores y ahora quedó angustiada por una polémico grito.

"No me gusta que me griten", resaltó la jugadora ante la atenta mirada de sus compañeros. Y agregó que "te quedas re rara cuando te gritan". En la misma línea, Agostina le remarcó que no le tomara importancia al supuesto mensaje que le dejaron.

Luego, destacó que "no me gusta que me griten, me da mucha ansiedad". Sin embargo, Agostina la interrogó: "¿No era que no habían escuchado?" Rápidamente la salteña subrayó que solo escuchó su nombre y nada más.

"Traidora", fue el mensaje que escuchó claramente Zoe, pero ninguno logró identificar a quién estaba dirigido.