"Me parece...": Martín Bossi habló de Fátima Florez y sorprendió a todos

domingo, 11 de febrero de 2024 21:33

En una mesa llena de invitados, la Chiqui no dudó en interrogar a Martín Bossi sobre su relación con Fátima Florez, otra figura destacada del teatro marplatense.

En esta oportunidad, Mirtha Legrand contó con importantes invitados en su programa, "La Noche de Mirtha" (ElTrece). Fiel a su estilo, la conductora disparó: "¿Te llevás mal con Fátima Florez? Bossi, entre risas, respondió: "Ya vengo preparado, ¿sabés cómo dormí? Así".

Luego, el famoso agregó que "no, no me llevo mal. Los medios hacen siempre una rivalidad, pero no tengo problema. Me parece una laburante". Y remarcó que "está haciendo muy buen teatro en Mar del Plata".

Vale destacar que Fátima es la actual novia del presidente, Javier Milei. En varias oportunidades, fue sorprendida por su pareja y se llevó todas las miradas del público.