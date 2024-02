"Lo tienen que matar...": polémica frase de Dillom sobre Luis Caputo

domingo, 11 de febrero de 2024 15:07

La primera jornada del Cosquín Rock 2024 no estuvo exenta de controversias, y Dillom se sumó a la lista de artistas que dejaron su huella en el festival. Antes de que Lali Espósito respondiera a las críticas de Javier Milei durante su presentación, el trapero argentino tomó el escenario para modificar la letra de "Sr. Cobranza" de la Bersuit Vergarabat, enviando un contundente mensaje contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre las canciones presentadas, Dillom incluyó el reconocido tema que fue un himno contra la gestión de Carlos Menem en los años 90. Sin embargo, el artista de 23 años decidió cambiar la letra para expresar su posición sobre la gestión económica del ministro. En un momento del espectáculo, sorprendió al público al pronunciar: "A Caputo en la plaza lo tienen que matar". Esta modificación difiere de la versión original, que hacía referencia a la lucha social de Norma Plá, activista por los derechos de los jubilados en la década de 1990, indicando "Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar".

[AHORA] "A Caputo en la plaza lo tienen que matar": en el Cosquín Rock, Dillom reversionó "Señor Cobranza". https://t.co/vV08PvulRP pic.twitter.com/YdsCBlTU4O — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 11, 2024

Además, Dillom abordó los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas cerca del Congreso de la Nación, relacionadas con la Ley Ómnibus. "En el Congreso se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos de argentinos", afirmó el cantante.

Aunque no es el único artista que ha expresado opiniones sobre el gobierno de Javier Milei, la frase contra Luis Caputo generó críticas en las redes sociales, siendo calificada como una agresión hacia un funcionario público. Comentarios como "Debería ser repudiado por incitar a atentar contra la democracia" y "Parece que la violencia no les molesta si no son las víctimas. Recuérdenlo" fueron algunos de los pronunciamientos de los usuarios en "X".

[AHORA] Denunciaron a "Dillom" por incitación a la violencia y amenaza agravada: en el Cosquín Rock, el músico había reversionado un tema para cantar que "a Caputo en la plaza lo tienen que matar". https://t.co/JveLGmJUDJ pic.twitter.com/YG9EsIN5En — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 11, 2024

A raíz de esto, Dillom fue denunciado penalmente por "los delitos de incitación a la violencia y amenaza agravada", ambos en concurso ideal.