"Te toca irte...": Agostina arremetió contra Rosina en GH

Agostina, actual participante de Gran Hermano (Telefe) cuenta con gran apoyo del público. La mujer enfrentó varias placas y salió victorioso de cada una de ellas. Este viernes, decidió enfrentar a una de sus compañeras y sorprendió a todos en la casa más famosa del país.

La integrante de "Las Furiosas" enfrentó a Rosina y le remarcó que no está bien votarse entre mujeres. Esto dejó sin palabras a la competidora y destacó que el día que tenga que abandonar la casa no tiene que llorar ni lamentarse. Ante la atenta mirada de Lucía y Romina, Rosina decidió guardar silencio y no responder al reproche de Agostina.

"No te hagas la feminista, si te toca irte, te toca irte", fueron las palabras de la jugadora. Luego, la "confidente de Juliana" sumó que "aguante las mujeres, después no digas nada". Esos comentarios tomaron por sorpresa a la participante oriunda de Uruguay.

Restará saber qué pasará en las próximas semanas y qué competidor abandonará la casa más famosa del país.