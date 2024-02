Sabrina Rojas dijo que Luciano Castro "está raro" tras la separación de Flor Vigna

sábado, 10 de febrero de 2024 11:39

En una entrevista con LAM, Sabrina Rojas ofreció su perspectiva sobre la separación de Luciano Castro y apunta a Flor Vigna, excompañera de conflictos, señalando que Castro se encuentra "raro" tras la ruptura. Rojas, madre de los hijos de Castro, expresó su preocupación por el estado emocional del actor, aunque no profundizó en detalles debido a la necesidad diaria de hablar sobre los niños.

Ángel de Brito destacó que Luciano Castro no es una figura activa en las redes sociales, y Rojas subrayó que a menudo son las mujeres quienes deben enfrentar públicamente situaciones difíciles. La actriz compartió su experiencia anterior, cuando Vigna se involucró en un conflicto entre Rojas y Castro sobre temas familiares. Rojas enfatizó que los problemas entre ellos no deben ser objeto de opinión de terceros, especialmente aquellos que no están directamente involucrados.

“Le pregunté el otro día solamente cuando me enteré, le puse: ‘¿estás bien?’. Me dijo que sí, pero cuando uno transita una separación está como raro”, contó Rojas en LAM quien luego destacó que él en situaciones como ésta se llama al silencio y son las mujeres las que salen a hablar: “Él trata de evadirlo. Y acá estamos nosotras siempre hablando, nosotras”.

La entrevista también reveló que la separación de Castro y Vigna reavivó antiguos rumores sobre un presunto romance entre Vigna y Pedro Alfonso. Rojas abordó estos rumores, calificándolos como parte de los numerosos escándalos que rodean a Vigna. La actriz cuestiona la relevancia de la opinión de Vigna sobre cuestiones familiares y señaló que estas afirmaciones deberían basarse en una cotidianidad real con los niños.

“Yo había tenido un tema con Luciano de la vida, y cuando Flor habló primero me pareció raro, me sentí extraña que desmienta lo que yo estaba diciendo. Mi tema era con él y un tema de hijos donde ella nada tenía que ver, porque yo considero que cualquier falla que pueda tener Luciano como papá, no tiene nada que ver con la persona con la que esté”, subrayó.

En cuanto al rumor sobre Vigna y Alfonso cuando este último estaba en pareja con Paula Chaves, Rojas recalcó que las tres partes involucradas han negado cualquier relación más allá de la amistad. Rojas concluyó destacando que, en medio de los escándalos, ha surgido un "árbol de Navidad" con diversas ramificaciones, pero subraya la importancia de la verdad en las afirmaciones públicas.