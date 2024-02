Video: tras la fuerte discusión en GH, Furia le arrojó una hamburguesa a Manzana

jueves, 1 de febrero de 2024 17:49

La noche de anoche ardió adentro de la casa de Gran Hermano. Es que después de un "despertar" de Federico "Manzana", luego de recibir un mensaje de su familia, una batalla impensada comenzó con la jugadora más fuerte del reality, Juliana "Furia", que desembocó en un momento de violencia y tensión.

Ambos quedaron en placa y Furia le pidió a sus seguidores que saquen al competidor tucumano, ya que él le dijo que no se olvidaba de las actitudes de la entrenadora, y que no confiaba en ella. En ese marco, luego de terminada la gala, ambos se trenzaron entre gritos en donde el cantante le aseguró que no le tenía miedo en la placa.

La violencia fue creciendo en la mansión y el aire podía cortarse con tijera. En ello, Furia le recordó a su compañero que le había regalado una hamburguesa que Santi del Moro llevó, y no dudó en arrojársela en la mesa donde él estaba.

MOMENTO EN EL QUE FURIA Y TIRA LA HAMBURGUESA!!!

Queda demostrado una vez mas que todos exageran como hicieron con el paisa.#GranHermano #gh2024 pic.twitter.com/35rCtb56QQ — Joako (@Joakoososa6) February 1, 2024

En tanto que esta mañana, al momento de despertarse, ambos bajaron revoluciones y Juliana buscó saber si la pelea con Manzana fue real, o sólo se trataba de un cumplimiento de promesa el jugador, luego de ser salvado en la última gala de eliminación.

Más detalles del momento se verán en el programa de este jueves, ya que cuando todo ello pasó, las transmisiones desde la casa quedaron fuera de aire.