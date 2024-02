Traicionada: avance del capítulo de este jueves 1 de febrero

jueves, 1 de febrero de 2024 07:20

Un nuevo giro en la venganza de la doctora Asya llega a "Traicionada" (Telefe) que transita sus momentos culminantes. Derin (Melis Sezen) sigue dando muestras de su fragilidad pero un nuevo aliado está dispuesto a ayudarla.

Se trata de Onur que buscó tener una sincera charla con Gonul: "tal vez piense que no me incumbe, que no me meta pero me importa mucho ya que Derin es una persona muy especial en mi vida. Señora, Derin no está bien", le dice. Ofuscada, la madre de la joven se pone a la defensiva: "llegas algo tarde con la noticia. ¿Crees que si ella estuviera bien la habría encontrado en ese estado en tu casa?"

Él insiste en que Derin necesita ayuda pronto. "Yo creo que tal vez necesita algo de ayuda psicológica ahora y después...", agrega pero Gonul le aclara. "Si le dices eso a mi hija, estoy segura que no te volverá a hablar".

Pero Onur insiste: "creo que Derin no miente. Asya etá haciendo todo esto a propósito y por lo que veo, Derin se hunde cada vez más profundo. Me he intentado convencer que no debería meterme aunque es imposible. No puedo darle la espalda a Derin en este momento. Mire, si confía en mis intenciones, en mis acciones, entonces haré todo lo que usted me pida para ayudarla".

Por su parte, Asya (Cansu Dere) le pide a Cavidan que declare en la Justicia sobre las amenazas de muerte que le hizo Derin. La mujer se encuentra en una encrucijada, ya que sabe que si lo hace perderá su relación con Gonul.

Después, la doctora convocó a Volkan (Caner Cindoruk) a su casa para contarle que puede darle un nuevo golpe a Derin y así, "acelerar" el tiempo para supuestamente estar juntos. "¿Sabés dónde estaba ayer? Ella fue a la casa de Onur, después de amenazarme. Fue con Onur... Derin te engaña,Volkan. Es evidente. Además, te lo puedo demostrar".

En tanto, Gonul está tras la sombra de Volkan. Su informante le agrega que además de la casa para Ali, hay un terreno y que Asya abrió una cuenta bancaria para el adolescente con una fuerte suma de dinero. "Por difícil que pueda sonar, podría decir que mi mayor problema es mi yerno Volkan. Cuando Hanuk murió, hizo un trato con el enemigo. Sabía que era una decisión arriesgada pero sentía que no tenía otra opción", le confiesa ella.