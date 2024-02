Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves 1 de febrero

jueves, 1 de febrero de 2024 00:00

Este jueves, Todo por mi Hogar vivirá un emocionante pero escandaloso momento, cuando Sengül Eren logre recuperar el hogar de su familia, pero su esposo Orhan le juegue una mala pasada al irse con Gönül Yildiz.

"Orhan, no tienes que quedarte ni un segundo más aquí", le dijo Sengül a su esposo. "No, lo prometiste, no voy a declarar a su favor y si no voy a declarar, no recuperarás el dinero", le advierte nerviosa Gönül.

"¿Lo chantajeaste para que volviera?", le preguntó su hija. "Así es, tu madre y la señora Ayla son culpables, ustedes nos echaron a la calle", contestó.

"¿De qué estás hablando? No fue culpa mía, la culpa la tuvo Sengül por ser avariciosa. Escucha, si quieres recuperar tu dinero, sal de inmediato, vete!", le advierte Sengül.

"¡Qué me importa! No quiero que me apoyes en la Corte, Ayla ya nos devolvió nuestra casa", le confirmó Sengül. "¿Estás hablando en serio? Entonces qué estoy haciendo aquí", expresó Orhan. "No! Alto! no te puedes ir Orhan, tu ya lo prometiste", le pidió Gönül, desesperada.

¿Qué pasará?