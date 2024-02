Gran Hermano: revelaron el mensaje original que Brian le envió a Sabrina

jueves, 1 de febrero de 2024 00:00

En la noche del martes, Santiago del Moro ingresó por primera vez a la casa de Gran Hermano para llevarles a los participantes una palabra de parte de sus familiares, como mensaje para el juego, y revolucionó la mansión.

En este marco, al momento de darle el mensaje a Sabrina Cortez, quien en el último tiempo se vio envuelta en un escándalo por su relación afuera de la casa con Brian, y adentro con Alan (recientemente eliminado), el conductor le advirtió que tenía un mensaje de su novio pero luego fue cambiado.

De esta manera, la mendocina recibió de su madre la palabra "Perseverá". Sin embargo, no se quedó bien. “A mí Brian nunca me mandaría un mensaje antes que mi mamá, mi papá, o Maca (su hermana). Él nunca se pondría en ese lugar de ocupar un lugar antes que mi familia. O sea, que si dijo eso es porque es un mensaje de Santi, para mí. No que Brian me haya mandado un mensaje y se cambió por el de mi mamá, ¿entendes?”, le comentó a Agostina.

Y agregó: “Para mí Brian ya está en otra. Igual, a mí no me cambia nada”. Luego del episodio, en la gala de este miércoles, Del Moro adelantó que se mostraría el mensaje original que Brian, novio de Sabrina, le había enviado a la rubia y que fue cambiado a último momento.

La palabra que el joven había elegido fue "Incondicional". Polémica tras los dichos que él tuvo en redes sociales sobre su novia, con habría decidido terminar la relación.