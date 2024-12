Supuesto romance: ¿Quién es la cantante que habría enamorado a Tini Stoessel?

lunes, 9 de diciembre de 2024 15:01

La última aparición de Tini Stoessel en el programa de Susana Giménez dejó mucho material para la especulación. La cantante, quien brilló con una impresionante performance musical acompañada de bailarines, también se sentó en el living para responder a las preguntas de la diva de la televisión. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido por sus seguidores: una joya dental en sus dientes, muy similar a la que, según rumores, habría diseñado junto a Young Miko.

El detalle de Tini Stoessel que reaviva los rumores de romance con Young Miko

En noviembre, trascendió una imagen en la que aparecían dos moldes dentales con los nombres de Tini y Young Miko, lo que despertó las alertas de sus fanáticas, quienes especulan sobre un posible romance entre ambas cantantes. Ahora, parece que Tini habría estrenado esta joya, conocida como grillz, durante su participación en el programa de Susana Giménez.

El grillz: se trata de un accesorio dental popular entre los artistas de la música urbana. En este caso, el detalle en los dientes de Tini podría ser una coincidencia o, según los rumores, una pieza compartida con Young Miko.

Tini Stoessel responde sobre su estado sentimental

Durante la entrevista, Susana Giménez no dudó en preguntarle a Tini sobre su vida amorosa. Ante la consulta de si estaba enamorada, Tini respondió con una sonrisa: "Gracias, mi amor, estoy muy feliz y eso es lo que quiero", dejando la puerta abierta a nuevas especulaciones sobre su relación. Si bien no mencionó a ninguna persona en particular, todo hacer creer que se trata de Young Miko.

El último acercamiento entre Tini y Young Miko

Los rumores sobre un posible romance entre Tini Stoessel y Young Miko se reavivaron con una reciente interacción en redes sociales. En uno de los posts más recientes de Tini en Instagram, la cantante puertorriqueña respondió con un "ready", mientras que Tini le contestó cariñosamente llamándola "mi amor". Esta interacción fue suficiente para que los seguidores de ambas artistas comenzaran a especular sobre su relación.

¿Quién es Young Miko?

Conociendo a la mujer detrás de los rumores, Young Miko es una talentosa cantante y activista puertorriqueña, nacida el 8 de noviembre de 1997 en Añasco, Puerto Rico. Su nombre real es María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, y es conocida por su estilo único en el mundo del trap.

Carrera musical: comenzó a compartir su música en SoundCloud en 2019, pero fue en 2021 cuando su carrera despegó a nivel profesional. Su estética influenciada por el animé y su sonido fresco la han convertido en una de las artistas más prometedoras del género urbano. Ha colaborado con grandes nombres de la música, como Bad Bunny, Karol G, Arcángel y Feid. su canción "Riri" fue un éxito rotundo en conciertos y en plataformas de streaming.

Activismo: Young Miko también se destaca por su activismo en la comunidad LGTBIQA+, promoviendo el empoderamiento femenino y la diversidad a través de su música. Ha sido muy abierta sobre su identidad y se ha mostrado como un referente para las mujeres en la música urbana.