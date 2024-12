"No se manejaron de buena manera": la amarga despedida de Flor de la V de "Intrusos"

lunes, 9 de diciembre de 2024 16:35

Florencia de la V usó unos minutos de su programa para contar por qué no estará más al frente de Intrusos en 2025 y será reemplazada por los exconductores del ciclo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Quiero hablar de lo que se dijo durante los últimos días. Quiero contar desde el principio lo que sucedió. El miércoles llegué al programa, lo hice como siempre y cuando salgo me llega un mensaje de una periodista que me cuenta que está trascendiendo esta información”, comenzó a contar la conductora.

“Me llega esto y le digo que tengo contrato hasta 2025. Automáticamente yo mando este mensaje a mi exproductora, Ana Laura Guevara. Me dijo que iba a averiguar. Yo estaba por organizar la fiesta de fin de año. Todo estaba organizado para el año que viene. Ese día no me contesta Ana. Dije ‘voy a esperar’. Esa noche se comunican y me piden de juntarse conmigo el jueves después del programa. Me imaginé que no eran buenas noticias”, continuó.

“Sé que habrá sido una noticia difícil. Me comunican que el canal tenía otras cosas pensadas para mí y que no iba a formar parte de Intrusos 2025. Yo no pude hablar antes. Fue difícil para mí. Lloré mucho, lloré desconsoladamente. No porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron de buena manera ni conmigo ni con mis compañeros. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia. Hasta Daniel Vila me lo hizo saber. Yo no soy periodista de espectáculos, intento ser una conductora”, detalló Flor.

Sobre Lussich y Pallares, que ocuparán su lugar, se refirió de muy mala manera: “Fueron muy malos conmigo, muy crueles, mintieron sobre mí. Por eso no menciono a estas personas”.

“Me estoy aguantando en este momento el llanto. Vino Mariana Fabbiani y pidió mi horario. Cada cambio de gerencia algo ha sucedido y la gente siempre nos elegía. Intrusos siempre fue una máquina que no paró y no para de trabajar. Yo creía ingenuamente que no nos merecíamos este final, ni yo ni mis compañeros”, siguió.

Flor se quebró en llanto y sus compañeros lloraron con ella: “Hoy me despido de Intrusos, quiero decirle a todo el público gracias. Creo en una Argentina más justa, siempre voy a estar del lado de los pobres. Viva la diferencia, viva los putos, viva las trabas y viva Perón”.