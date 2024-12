Gran Hermano: la broma pesada de una participante que podría expulsarla de la casa

lunes, 9 de diciembre de 2024 09:23

Una participante de Gran Hermano tuvo un gesto que está lejos de ser ejemplo de convivencia. A horas de que se desarrolle la gala e expulsión, Delfina De Lellis protagonizó una broma pesada que fue ampliamente repudiada por los seguidores del reality y que ahora la ponen en la cuerda floja.

Delfina, Calos, Ulises y Claudio son los cuatro participantes que fueron nominados por sus compañeros en la primera gala de nominación que fue el miércoles pasado. Si bien las opiniones del público están divididas con respecto a quién quieren que se vaya de la casa, Delfina es la que venía más a la cabeza en la votación de las redes sociales y lo que hizo el fin de semana la sentenció más.

LA BROMA

La morocha realizó una broma con Lourdes Ciccarone contra Candela Campos, la entrenadora física. La confesión de cómo fue esa picardía fue contada en la cocina, en una charla entre pocas chicas, y quedó registrado en un video que se hizo viral.

En el video se ve a Delfina que cuenta: “Antes de la pelea, había un vaso de agua en la mesa y Lourdes me dijo: ‘Escupí, escupí’. Y lo hicimos, a lo que me comenta: ‘Es el de Cande”. El hecho generó la risa contenida de Martina Pereyra que estaba escuchando el relato.

Otra de las participantes que escuchó todo fue Jenifer Lauría, ex pareja de Ricardo Centurión, quien no se mostró a favor de este tipo de bromas. “No, se están zarpando ustedes”, lanzó Jenifer a lo que Delfina aclaró: "no tomen de ese vaso".

"Son malas", agregó Martina a lo que Delfina cerró: "Pero es más divertido".

Esta reacción generó múltiples comentarios en la red social X (ex Twitter), donde ya dicen "es la próxima eliminada".