Giuliano contra Luciana en Gran Hermano: "parece mal un trans"

lunes, 9 de diciembre de 2024 10:24

Sin dudas, Luciana Martinez es una de las participantes de Gran Hermano que genera más apoyo y rechazo en la casa. La chica es trans y eso provoca comentarios de todo tipo entre los competidores, pero especialmente en un grupo que quedó bajo el ojo de las críticas de los seguidores del reality.

Se trata de Chiara, Delfina y Giuliano quienes han tenido varias expresiones de transfobia. Una de las últimas fue la que tuvo este lunes Giuliano. El joven habló en la cocina con Chiara sobre el aspecto físico de Luciana: "Hoy si parece mal un...".

Luego aclaró: "Hoy si parece mal un trans, mal pero mal!". Ante esto, Chiara expresó su duda: "Pero me parece que no es trans es travesti, o no? no es lo mismo". Sin embargo Giuliano no entendió lo que le decía ni la diferencia.

El fin de semana, Giuliano protagonizó otra escena en la que puso el foco en la sexualidad de Luciana. "Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Ella no me lo dijo -en medio murmuró que fue informado por “las pibas”-. Lo ven ahí de que no se desnuda, no va a la pileta y, a parte, que se le nota, fijate la cara, las facciones el cuerpo”, expresó en una charla con Carlos y otro de los participantes.

Luego Giuliano se mostró molesto de que GH no le haya avisado con anticipación que Luciana es trans. “¡Pero, el no saberlo! porque mirá si yo soy un loco que vengo acá a cul*arme a cualquiera que se me cruza”, lanzó pero Lucca interrumpió y acotó: “Te lo va a decir antes”.

“Si, pero primero te la chapas, a ojos de todo el mundo y si vos no sos una persona…”, antes de seguir por esa línea, Vaschetto se atajó: “Yo no tengo drama amigo, pero tenés que saber”.