Gran Hermano: comenzaron las estrategias y Luciana es foco de los comentarios

domingo, 8 de diciembre de 2024 00:00

Giuliano Vaschetto, Luca Figurelli, Carlos Tocco y Brian Albertom participantes de Gran Hermano, comenzaron a armar sus estrategias para posicionarse en el reality. Y entre sus comentarios, se juntaron a analizar a Luciana Martínez, la chica trans que esta cautivando al público en esta nueva edición.

“Soy re poco perceptible. De la chica Luciana, ¿qué onda? ¿Qué opinás de esa piba? ¿Qué es para vos?”, preguntó el participante de Santa Fe.

“Yo no sé. Prefiero no opinar. La verdad que ni idea”, al tiempo que Carlos sentenció sin dudar: “Es trans”.

“Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Lo que ven es que no se desnuda, no va a la pileta, se le nota en la cara, las facciones del cuerpo, ¿Cómo va a ser tan específica?”, disparó entonces Giuliano.

Claro que a pesar de su respuesta, Carlos remarcó que a él nadie le dijo nada, pero señaló: “La ves y te das cuenta”. “Soy poco perceptivo, me costaba creerlo y por eso les pregunto”, concluyó el participante de Venado Tuerto en el video que se viralizó en las redes y generó el más completo repudio de manera instantánea, según publicó Primicias Ya.