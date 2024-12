¿Qué pasa en Luzu?: Nico Occhiato molesto por la ola de renuncias en el stream

sábado, 7 de diciembre de 2024 00:00

La señal de stream Luzu está sufriendo varias bajas. Pero lo peor de está situación perjudica al principal conductor y creador Nico Ochhiato ya que las figuras se pasan al bando contrario: OLGA.

Recientemente, se conoció la salida de Nacho Elizalde de Nadie Dice Nada. Se trata del programa insignia del canal y que conduce Occhiato. Según se dice, el ex Bake Off se irá a OLGA, casi como sucedió tiempo atrás con Nati Jota (que también estaba en NDN), según publicó el sitio Paparazzi.com

Ahora se dio a conocer que también finaliza Tarde de Tertulia, otro de los programas más importantes de la franja de la tarde. Dicho ciclo tiene a Marti Benza -una de las más cercanas de Nico-, Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara al frente, pero este viernes anunciaron que terminarán de streamear el próximo 20 diciembre y luego ya no seguirán.



¿Qué dijo Nico?



“La realidad es que TDT no va a seguir en Luzu el año que viene por una decisión de los chicos. Es una decisión que ellos tomaron, tiene sus motivos y lo respeto. No puedo negar que me duele una banda, y que me duela habla bien de ustedes porque me gusta el producto. Son un programa con muchísimo presente, pero con mucho futuro”, comenzó diciendo hoy Occhiato, muy dolido con la decisión de su equipo.

“Me duele, es un programa que nunca hubiera decidido que se vaya de mi canal. Quería dejar en claro que es una decisión de ustedes y no mía. Como se dieron las cosas fue por ahí un poco doloroso para mí, ustedes explicaran los motivos y el por qué. De hecho, teníamos el verano armado e iba a estar rodos los días desde Pinamar… Es una lástima”.