Preocupación por la salud de Isabel Macedo: las razones por las que no fue al Martín Fierro de la Moda

La actriz Isabel Macedo está pasando por un fuerte problema de salud. Hizo todo lo posible por asistir a la tercera edición de las distinciones de APTRA al mundo de la moda, pero no pudo. Ella misma desde las redes contó qué pasó.

“Me tomé el vuelo, me vine para acá para prepararme para el Martín Fierro de la Moda, para estar lista, para estar divina, pero en el avión empecé a sentir que la nariz me hacía ruido. No sabía si era la presión o qué, pero me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza”, comenzó explicando todavía con algunos moretones en el rostro, según publicó el sitio Primicias Ya.

Y fue allí que reveló: “Me duele todo, del golpe obviamente, pero se empezó a agrandar el dolor”, a lo que sumó que tras bañarse y comenzar a peinarse el dolor se hizo intolerable. “No puedo soportar ni una brocha en la cara, no me puedo maquillar”, concluyó resignada.



Isabel Macedo se accidentó durante los ensayos de Margarita. En el día de ayer, la actriz y protagonista de la serie sufrió un golpazo y se fracturó la nariz.